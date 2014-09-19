'İstanbul'u yaşanmaz hale getiren rantlaşma kabul edilemez'

İstanbul’da yapıların yoğun ve sağlıksız olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm yapılması için ‘imar hakkı transferi sistemi’ gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın sunduğu öneriye gayrimenkul patronları da sıcak bakıyor.

6.5 milyon konutu yenileme hedefiyle yola çıkılan kentsel dönüşüm hamlesinde en önemli sorunlardan biri de mevcut imar hakları. İstanbul’da çok sayıda ilçede riskli yapılar ek imar hakları verilemediği için yapılamıyor. Kimi gayrimenkul firmaları yeni proje için kamudan ek imar hakkı isterken, bir yandan da verilecek ek hakların şehre vereceği zarar konuşuluyor. Bu çıkmaza, çözüm önerisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’dan geldi.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, ‘Şehrin Geleceği İstanbul 2014 Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde konuşan Topbaş, “Tarihi yarımada başta olmak üzere bazı bölgelerde yeni bir takım yoğunluklar getirme imkânı olmadığına göre ve mevcut imar haklarının çok daha üzerinde yapılanmalar ortaya çıkmış olduğu için bu alanlardaki mevcudu korumak, artı bir değer vermenin imkânı olmadığı yerlerde imar hakkı transferi gibi bir sistem getirmek mümkün olabilir” dedi. Düzenlemeyle yoğun yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde konutu bulunan vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkanı sunulacak. Böylece vatandaşın hakkı korunurken, şehrin siluetine etki eden bölgelerde dikey yapılaşmanın önüne geçilecek.

Dönüşüm rant hesabı değil

Deprem riski ve kalitesiz yapı stokuna dikkat çeken Topbaş, “Böyle bir süreci kentlerin ve ülkenin yenilenmesi için bir fırsat olarak görerek hatalarımızı düzeltme adına yeni adımlar atabiliriz. Kentsel dönüşüm demek esasında bir yerde yeni bir yoğunluk ortaya çıkarmak anlamı taşımıyor. Saygılı ve insan odaklı bir dönüşüm prensipleri ortaya koymak lazım. Yoksa orada bir rant hesabı ortaya koyan, birilerine fırsat veren ve daha da kenti yaşanmaz hale getirecek bir dönüşümü asla kabul etmemek gerekiyor” diye konuştu.

İnşaatçılardan destek geldi

Topbaş’ın önerisine sıcak baktıkların belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ömer Faruk Çelik, “ İmar transferi konusunu 2 yıl öne gündeme getirmiş ve bu çözümü biz kamuya önermiştik. Bu formülle hem hak sahiplerinin hakları korunur hem de tarihi yarımada temizlenir” dedi.

İmar hakları transferi yapılırken, bu düzenlemenin şartları konusunda iyi bir alt yapı çalışması yapılması gerektiğini belirten Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, “ Elmayla elma, armutla armut kıyaslanmalı. Mesela Bağdat Caddesi ile Pendik aynı değerlere sahip olamaz. Eğer düzenleme şart ve koşullerı uygun olursa şehir adına önemli bir adım atılır. Çünkü İstanbul’da emsal artışı bir yana emsal fazlası yerler var ve bu bölgeleri de kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor” dedi.

Plan yetkisi kalkmalı

Bir takım bakanlıkların ve kurumların İstanbul üzerinde plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini belirten Kadir Topbaş, konuyu Başbakan ile de paylaştığını dile getirdi. Topbaş, “ Tek noktada yetkiler toplanmalı. Kent bütünlüğünü tek otorite ile katılımcı şeffaf bir yönetim anlayışı ile hazırlayabiliriz. Sayın Başbakanımızın da bu hassasiyette olduğunu gördüm. İnanıyorum ki bu süreçte farklı bir çalışmayı kendisiyle yapacağız” dedi.