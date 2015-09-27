İstanbul'u karıştıran Suudi Bin Ladin ailesinin kızı konuştu: IŞİD'le ilgili övücü sözler söylüyordu

Suudi Arabistanlı Bin Ladin Ailesi’nden ABD vatandaşı 13 yaşındaki H.D., Facebook’ta tanıştığı Suriyeli gence kaçtı. Aile kayıp başvurusu yaptı. H.D. annesinden ABD pasaportunu isteyince, polis buluşma yerinde kızı yakaladı. Habertürk'ten Müslim Sarıyar'a konuşan 13 yaşındaki H.D., Suriyeli gencin isminin Mehmet olduğunu, soyadını hiç söylemediğini belirterek şunları söyledi:

“İstanbul’a gelince buluşacağımızı söyledi. Otelin önünde buluştuk. Bir eve gittik. Evi günlük kiralamıştı. Yalnız kalıyordu. İki gün orada kaldım. IŞİD ve benzer örgütlerle ilgili övücü sözler söylüyordu...”

Suudi Arabistan’ın ünlü şirketlerinden Bin Ladin Grubu’nun kurucularından işadamı ve ailesi, yaşadıkları ABD’den tatil için 4 gün önce İstanbul’a geldi. Bir otele yerleşen aile, arife günü 13 yaşındaki kızları H.D.’nin kaçırıldığı yönünde polise ihbarda bulundu. Genç kızın Suudi Arabistan pasaportu da bulunamadı. Polis araştırmalarını sürdürürken, H.D., internetten ailesine ulaşarak ABD pasaportunu Aksaray’a getirmesini istedi. Olay yerini ablukaya alan polis, genç kızı yakalayıp ailesine teslim etti. Ancak kaçıran ya da kaçıranlar hakkında hiçbir veriye ulaşılamadı. Genç kızın ifadesine başvuran polis, H.D.’nin Facebook üzerinden tanıştığı Suriyeli bir gençle kaçtığını belirledi. 1 yıldır gençle internet üzerinden yazıştığını söyleyen H.D., otelin önünde buluştuklarını, gencin kendisini Fatih’te bir eve götürdüğünü ve zarar vermediğini ifade etti. Suriyeli gencin adresini tespit eden polis baskın düzenledi ancak evde kimseye rastlayamadı. Evde yapılan aramada 5 bin dolar bulundu.

'Hedefi Amerika pasaportuydu'

13 yaşındaki H.D., Suriyeli gencin isminin Mehmet olduğunu, soyadını hiç söylemediğini belirterek şunları söyledi: “İstanbul’a gelince buluşacağımızı söyledi. Otelin önünde buluştuk. Bir eve gittik. Evi günlük kiralamıştı. Yalnız kalıyordu. İki gün orada kaldım. IŞİD ve benzer örgütlerle ilgili övücü sözler söylüyordu...”



Suriyeli gencin ısrarla kendisinden ABD pasaportunu getirmesini istediğini söyleyen genç kız, “Amacı benden pasaportumu almaktı” diye konuştu.

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