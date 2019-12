-İstanbul'u her gün 1000 kamyon dolusu meyve ve sebze doyuruyor İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, Bayrampaşa ve Kadıköy hallerinin dünyanın en büyük 10 hali içerisinde yer aldığını belirterek, ''İstanbul, 1 günde 1000 kamyon sebze ve meyveyle karnını doyuruyor'' dedi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayrampaşa ve Kadıköy hallerine giren malların kayıt altına alındığını ve her ayın sonunda Türkiye İstatistik Kurumuna bildirildiğini ifade eden Çakıroğlu, malların kayıt altına alınmasıyla birlikte yazıhane stoklarının da ayrı ayrı tutulmuş olduğunu ve hangi yazıhanede hangi ürünün satıldığını çok rahat bir şekilde takip edebildiklerini söyledi. İki halin de pazar günleri ve bayram tatilleri hariç yılda 300 gün mesai yaptığını ifade eden Çakıroğlu, ''Bu mesai günleri içerisinde yılda 300 bin kamyon ürün hallerimize giriyor. Bu çerçevede 300 günlük mesaiye 300 bin kamyonu baz alırsak, İstanbul hallerine günlük 1000 kamyon ürün giriş yapıyor. Yani buradan, 'İstanbul 1 günde 1000 kamyon sebze ve meyveyle karnını doyuruyor' sonucunu çıkarabiliriz'' diye konuştu. İstanbul hallerindeki kamyon ve tır yoğunluğunun sadece 1000 kamyonluk araç girişiyle sınırlı kalmadığını belirten Çakıroğlu, ''Hallerdeki araç yoğunluğu gece 00.00 civarında başlıyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Gün içerisinde de yoğunluğun azaldığından söz etmek mümkün değil. İstanbul halleri sürekli bir döngü içerisinde. 1000 adet büyük kamyonla giren ürünler, yaklaşık 10 bin civarındaki kamyonet ve pazarcı arabasıyla İstanbul'a dağıtılıyor'' dedi. Söz konusu hallere, 2010 yılında 3,2 milyon ton sebze ve meyve girişinin kaydedildiğini vurgulayan Çakıroğlu, şöyle konuştu: ''Bu rakam her yıl yaklaşık 100-150 bin ton artarak devam ediyor. Tabii 3,2 milyon ton ürünün yüzde 100'ü tüketim noktasına ne yazık ki gitmiyor. Bakanlık rakamlarına göre, tarladan çıkan üründe tüketiciye ulaşana kadar yaklaşık yüzde 25 zayiat veriliyor. Bu aslında önemli bir değer. Ülkenin ciddi bir kaybı olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda, kayıpları azaltma ve yok etme adına yeni Hal Yasası hazırlanıyor. Yeni Hal Yasası bir aksilik olmazsa yıl başında yürürlüğe girecek. Şu anda altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.'' Ali Çakıroğlu, yeni Hal Yasası'yla birlikte, meyve sebzenin üretiminden tüketimine kadarki hal sektörü zincirinin yeniden dizayn edileceğine dikkat çekerek, yasanın sektörü çok daha ciddi bir noktaya getireceğini ve hallerin değerini artıracağını belirtti. Yeni Hal Yasası'yla birlikte, gelecek çalışma mantığının, sebze meyve ticaretiyle uğraşan tüccarları hal içerisinde faaliyet göstermeye zorladığını ifade eden Çakıroğlu, hal dışında faaliyet gösteren esnafın kendilerinden yoğun bir şekilde yer talebinde bulunduklarını söyledi. Çakıroğlu, yeni Hal Yasası'nın, sistemi halin içerisine çekeceğini kaydederek, ''Bu da bize, İstanbul başta olmak üzere bütün hallerde meyve sebze borsasının ciddi manada düzgün işleyeceğini gösteriyor. Çünkü meyve sebze, arz talep dengesiyle değişecek bir pozisyonda. Bu nedenle, ocak ayında yürürlüğe girecek yeni hal yasasıyla birlikte hallerdeki ürün arttığında İstanbul halkına ürünlerimizi daha uygun fiyatla sunabileceğiz'' şeklinde konuştu.