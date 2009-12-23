İstanbul'u çok iyi bilirim

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin eşi 61 yaşındaki Hero Talabani’nin kurduğu ve Genel Koordinatörlüğünü yaptığı Kurdsat TV, Süleymaniye’den dünyaya Kürtçe yayın yapıyor. Kanalın 10. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kurdsat stüdyosundaki geceye, çoğu Avrupa’dan 12 Kürt şarkıcı katıldı.



Hero Talabani’nin hazırlayıp, davet ettiği sanatçılar arasında Türkiye’den sadece Rojin yer aldı. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'a konuşan Irak’ın First Lady’si Hero Talabani , Rojin’in çevirmenliğini yaptığı sohbette kendini, dolayısıyla Kürt kadınını anlattı.





Video kamerayla savaşı kaydettim



30 yıl önce peşmerge iken elimde video kamera, ne görürsem kaydetmek, belgelemek istiyordum. Kürtlerin, peşmergelerin günlük hayatını. Kurdsat’ın kuruluş yıldönümüne davet ettiğim, İsveç’ten gelen sanatçı Nasir Rizazi, o zamanlar peşmergeydi. Benim kamerayla geceleri de kayıt yaptığımı gördükçe şaşırdı. Çünkü ışık sistemimiz yoktu. Kültür ve sanat ağırlıklı bir Kürt TV kanalını açma hayalim için biriktirdim bütün bunları. Savaşın tüm görüntülerini de kaydettim. Bu hayalimi de 10 yıl önce gerçekleştirdim.



İstanbul’u iyi bilirim. Kimse bilmez ama çok geldim. Osmanlı dönemini anlatan bir kitaptan çok etkilenmiştim. Boğaz’ı ve denizini çok seviyorum. Boğaz Köprüsü çok yakışıyor İstanbul’a. Öyle güzel yerlere gittim ki İstanbul’da ama hiçbirinin adını hatırlamıyorum.





Bana yakışan herşeyi giyerim



Beni şık ve sade buluyorlar. Ne bulursam giyerim. Fiyatı önemli değil. 10 dinarlık da giydiğim olur. Yeter ki bana yakışsın. Zeytinyağlıları ve sebzeleri severim ama ne bulursam yerim. Cildime gelince... Hiç bakmadığım için olsa gerek güzel görünüyor. Üstelik sigara da içiyorum.



Kürt kadını çok cesur. Mesela Hapıshane Naqıp, 1920’de Süleymaniye’de bir sivil toplum örgütü kurdu. Şehir meydanında, herkesin gözü önünde başındaki örtüyü attı. O yıllarda Kürt Yahudisi bir kadın sanatçı vardı. Adı Cemalin Annesi idi. Bağdat’ta konserler verdi. Bugün Selahattin Üniversitesi’nde öğrenim gören kızlarımız, erkeklerden daha fazla. Feodaliteyi büyük oranda kırdığımızı düşünüyorum. Ama kadınlarla ilgili yapılacak çok iş var. Kadınlarımız, Irak’taki diğer kentlere göre sosyal alanlarda Süleymaniye’de daha fazla.





IKYB merkezinde kadın kadına sohbet



Hero Talabani’yle yöneticisi olduğu IKYB (Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği) merkezindeki randevumuza gittiğimizde, çok sayıda kadının onu görmek, dertlerini paylaşmak için beklediğine tanık oluyoruz. Rojin’e çevirmesi için sorduğum soruları anlayıp bazılarına Türkçe cevap vermesi sürpriz oluyor. Şaşkınlığımı görünce gülüyor ve “Biraz Türkçe bilirim” diyor. Hero Talabani, hiç makyaj yapmıyor. Giyimi çok sade. Topuklu ayakkabı giymiyor.





Feminist, belgeselci



Kuzey Iraklılar’ın çok sevdiği ve Hero Xan adını verdiği First Lady, Bağdat Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi aldı. Babası, İbrahim Ahmed, ünlü bir yazar ve aristokrat peşmerge lideri, Kürdistan Demokratik Partisi’nin önderlerinden. Çocukluğu, sürgünlerde geçti. 1978’den bu yana video kamerasıyla çektiği belgesellerin içinde en ünlüsü, 1988’de Saddam’ın binlerce Kürt’ü öldürdüğü Enfal Operasyonu’nda kullandığı kimyasal silahlarla ilgili olanı. Feminist fikirleriyle tanınan Hero Xan, eşinin lideri olduğu IKYB’nin Merkez Teşkilat Başkanı. Fotoğraflarda Hero Talabani 1991’de Erbil’de, eşi Celal Talabani’nin de katıldığı bir törende elinde kamerasıyla çekim yaparken görülüyor.





Rojin rüzgârı



Şarkıcı Rojin, Kurdsat’ta “Çok önemli bir starımız. Bizi kırmadı, geldi” diyerek takdim edildi. Diğer sanatçılar 2, Rojin 3 şarkı söyledi. Konser yılbaşında yayınlanacak.