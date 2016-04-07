İstanbulspor'un efsanesi Kostas Kasapoğlu hayatını kaybetti

Futbolculuk kariyeri boyunca kullandığı 501 penaltıdan 500’nü gol yaparak ‘Penaltıcılar kralı’ unvanını alan Kostas Kasapoğlu 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Ziverbey'deki evinde önceki gün vefat eden Kasapoğlu'nun naaşının, 8 Nisan Cuma günü saat 14.30'da Büyükada Aya Dimitri Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Büyükada Ortodoks Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

21 yıl aralıksız İstanbulspor formasını giyen Kostas Kasapoğlu, Fenerbahçe’nin efsane yıldızı Lefter Küçükandonyadis’in de yakın arkadaşıydı.

TFF'den başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kasapoğlu için yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Takım eski oyuncularından Yorgo 'Koço' Kasapoğlu'nun hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yorgo 'Koço' Kasapoğlu'na Tanrı'dan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kasapoğlu kimdir?

1936'da İstanbul Prinkipo'da (Büyükada) dünyaya geldi. Futbola Adalarspor'da başladı. 1953'te Pera (Beyoğlu) spor'un altyapısına girdi. 30 Ekim 1954'te ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkanKasapoğlu, 1956 yılında transfer olduğu İstanbulspor'da 21 sezon oynadı.