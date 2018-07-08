İstanbulsporlu futbolcu Fransa 1. Ligi'ne transfer oldu

Adı bir dönem üç büyüklerle de anılan İstanbulsporlu milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Lille'e transfer oldu

Zeki Çelik, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile resmi sözleşme imzaladı. 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a yükselen 21 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da yakından ilgileniyordu.

Çelik, geçen sezon İstanbulspor'da 36 maçta görev yaptı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Çelik kimdir?

Bursaspor altyapısından yeitşen Zeki Çelik, 2015 yılında Bursa Nilüfer'e kiralandı. 2016 yılına kadar burada top koşturan 21 yaşındaki savunmacı, Ağustos 2016'da İstanbulspor'a transfer oldu. 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla 33 maça çıkan Zeki Çelik, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Türkiye U16, U17, U18, U21 formalarını da giyen Zeki Çelik, 5 Haziran 2018'deki Rusya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi. 21 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Karadağ, İran ve Tunus maçlarında da aday kadroda yer almıştı.