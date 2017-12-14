İstanbulspor ZTK'da bir üst tura yükseldi

İstanbulspor:1 - Kardemir Karabükspor:0



Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -



STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER:Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

İSTANBULSPOR: Okan- Mehmet Zeki, Yalçın Kılınç, Wellington, Zafer Şensoy, Eslem Öztürk, Kubilay Aktaş, Muhammed Demirci (Dk.60 Cajic) , Orhan Aktaş, İbrahim Halil Çolak (Dk.81 Ali Dere), Bougouhi (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet- Hakan Aslantaş, Barış Başdaş, Talha, Ibanez, Traore, Skulasson, İlhan Depe (Dk.67 İshak), Bliznichenko (Dk.46 Serdar Deliktaş), Torje, Seleznov (Dk. 53 Osman Çelik)

GOL: DK.31 Halil İbrahim (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Bougouhi, Orhan Aktaş, Eslem (İstanbulspor) - Seleznov (Kardemir Karabükspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'nci Tur rövanş maçında İstanbulspor, Kardemir Karabükspor\'u 1-0 yenerek üst tura çıktı.

TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'nci Tur ilk maçında 2-1 yenildiği Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor\'u rövanş maçında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

8\'inci dakikada İlhan\'ın pasında topla buluşan Seleznov\'un vuruşunda top auta gitti.

23\'üncü dakikada Seleznov\'un penaltı noktasından yaptığı vuruşa kaleci Okan müdahale etti. Geri dönen meşin yuvarlağı İstanbulspor savunması uzaklaştırdı.

31\'inci dakikada Zafer Şensoy\'un vuruşunda ceza sahası sağında topla buluşan İbrahim Halil Çolak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

40\'ıncı dakikada Seleznov\'un kale karşısından vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

51\'inci dakikada Torje\'nin ceza sahası sol çaprazından kullandığı şut, az farkla auta gitti.

58\'inci dakikada İlhan\'ın sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlak ile kale önünde buluşan Serdar Deliktaş\'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

76\'ncı dakikada İbrahim Halil Çolak\'ın pasında altıpasta buluşan Eslem\'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

84\'üncü dakikada Hakan Aslantaş\'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşuna meşin yuvarlak auta çıktı.