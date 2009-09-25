İstanbulspor geri mi dönüyor?

İBB ile İstanbulspor arasındaki flörtte her iki taraf da "Varız" diyor ama kimse kutuyu açmaya yaşanmıyor.



İBB'nin TFF 2. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un isim hakkını alarak Turkcell Süper Lig'de bu isimle mücadele etmesi yönündeki çabalar bir sonuca varacak gibi görünmüyor. Çünkü her iki taraf da istekli görünmesine rağmen birbirlerinin taleplerini kabul etmeye niyetli değil.



İBB teklif bekliyor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ, , İstanbulspor'un isim hakkını alma konusunun 4 yıldır gündemde olduğunu belirterek, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor herkesin sevdiği, istikrarlı bir takım. İstanbul Erkek Lisesi camiasından beni ziyarete gelenler, 'İstanbulspor'un isim hakkını alın' diyorlar. Böyle bir konuya İstanbul Erkek Lisesi öncülük yaparsa biz değerlendiririz'' dedi.

İstanbulspor'un geçmişi olan bir camia olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, şunları kaydetti: ''İstanbul Erkek Lisesi camiasından beni ziyarete gelenler, 'İstanbulspor'a destek olun, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligde İstanbulspor olarak devam etsin' diyorlar. Bu, 4 yıldır gündemde olan bir konu. Şu an İstanbulspor'un da bir kısmı vakıfta, bir kısmı şu anki mevcut başkanında. Bize teklif gelirse sezon sonunda sıcak bakarız. Henüz bir teklif gelmedi. Dolaylı olarak camiada daha önce görev yapmış insanların konuşması var. Teklif geldiği takdirde bunu değerlendiririz.''



İBB para vermek istemiyor



İstanbulspor Kulübü Başkanı Ömer Sarıalioğlu ise konuyu 1,5 yıl önce Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu belirterek, İBB'nin para vermeye yanaşmadığını söyledi. Gümüşdağ'a "Bu kulübün bana maliyeti 10 milyon dolar, bunu ne yapacağız?" dediğini karşılığında ise "Biz para vermeyiz" yanıtı aldığını vurgulayan Sarıalioğlu İstanbulspor'un, İstanbul Erkek Lisesi ile ekonomik bağlantısı olmadığını da vurguladı.

Kulübün hisselerinin hepsinin Sarıalioğlu Grubu'nda olduğunu anlatan Ömer Sarıalioğlu, AA muhabirine, şunları söyledi: ''Burası TMSF'den alınırken Marmara Spor A.Ş. diye alınmış, İstanbulspor A.Ş. diye alınmamış. İstanbulspor'un Cem Uzan'daki ismi İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. idi. TMSF onu tasfiye etti. Ondan sonra 'İsmi alabilirsiniz' dediler. Biz bunun ismini satın aldık ve Marmara Spor A.Ş'nin ismini İstanbulspor Faaliyetleri A.Ş. olarak değiştirdik. Bu kulübün liseyle ekonomik olarak uzaktan yakından alakası yok. Kulübün hisselerinin yüzde 100'ü Sarıalioğlu Grubu'nun. Liseyle sadece kan bağımız var. İstanbulspor'un amatör branşlarını onlar yürütüyor.'' Sarıalioğlu, İstanbulspor Kulübü'nün Cem Uzan döneminden 10 kat daha ileride olduğunu iddia ederek, şöyle dedi: ''Kulübün borcu yok. Büyükçekmece'de 30 dönüm arazi satın aldık. İki de otobüsümüz var. Kulüp, Cem Uzan döneminden 10 kat daha önde. Bugüne kadar mal varlığı olmayan, çanta bir kulüptü. 30 tane sporcusu var. Ben bunu 2. Lig'den aldım. Birinci Lig'den TMSF düşürmüş. Bütün hisselerini aldım. Bir Allah'ın kuluna geçikmiş borcu yok. Sadece vergi ve sigortaya 200 bin lira borcu var, o da taksitlendirildi. Benim kapım açık, kim gelirse ben görüşürüm. Bu kulüp amatör de olsa İstanbulspor'dur. Belediyeler spordan elini çekmelidir, çekmiyorsa tüm kulüplere eşit davranmalıdır.'