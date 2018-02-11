İstanbulspor: 2 - Ümraniyespor: 1

İSTANBUL / DHA
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
İSTANBULSPOR: Okan Koçuk, Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Onur Kolay, Ali Dere, Cajic (Dk. 84 Eslem Öztürk), Halil Çolak (Dk. 79 Yusuf Serdar Çoban), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Kolic)
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya (Dk. 69 Timur Temeltaş), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Bahadır Taşdelen (Dk. 62 Serdar Özbayraktar), Emircan Altıntaş (Dk. 79 Samet Asatekin), Rangelov
GOLLER: Dk. 47 Halil Çolak, Dk. 54 Onur Kolay (İstanbulspor), Dk. 90+1 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 33 Appindangoye, Dk. 65 Bulut Kaya (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig\'in 21. hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor\'u 2 - 1 mağlup etti.