İstanbulspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Avcı: \'\'Golü bulduktan sonra skoru korumaya gittik\'\'

\'\'Kim çıkarsa çıksın elemek istiyoruz\'\'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic: \'\'Kötü gidişatın Fenerbahçe maçında dönmesini bekleyeceğiz\'\'

\'\'Kupada elenmemiz, ligdeki kötü gidişatın yansıması\'\'

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Turu\'nda TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor, Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'u 1 - 0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, \'\'İlk maçta 2-1\'lik avantajlı bir skor elde ettik. Genelde oynattığımız oyuncuları burada dinlendirdik. Rakibimiz oyuna daha iyi başladı. Sonra yavaş yavaş oyuna girdik ve golü bulduktan sonra skoru korumaya gittik. Skoru korurken de oynamaya çalıştık. Rakibimiz de iyi oynadı. Turu geçen biz olduk. Rakibimizi tebrik ederiz, artık önümüze bakacağız\'\' dedi.

\'\'KİM ÇIKARSA ÇIKSIN ELEMEK İSTİYORUZ\'\'

TFF 1\'inci Lig\'in Ziraat Türkiye Kupası\'ndan daha önemli olduğunu ifade eden Avcı, \'\'Bu saatten sonra kupa da çok önemli. Gidebildiğimiz yere kadar gidip kim çıkarsa elemek istiyoruz\'\' diye konuştu.

TONY POPOVİC: \'\'KUPADA ELENMEMİZ, LİGDEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN YANSIMASI\'\'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, \'\'Rakibimiz bugün deplasmanda attığı gol avantajı ile tur atladı. Aslında bu elenmenin nedeni ligdeki kötü gidişatın yansıması. Golü buldular ve onu korudular. Kupada bizi eledikleri için tebrik ediyorum\'\' şeklinde konuştu.

\'\'KÖTÜ GİDİŞATIN FENERBAHÇE MAÇINDA DÖNMESİNİ BEKLEYECEĞİZ\'\'

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele ile ilgili konuşan Popovic, \'\'Fenerbahçe çok harika bir forma sahip. Bu maçta dinlendirdiğimiz oyuncularla orada oynayacağız. Fenerbahçe deplasmanından aslında korkmak gerekmiyor. Çok iyi bir atmosfer olacak orada. Bu kötü gidişatın Fenerbahçe maçında dönmesini bekleyeceğiz. Bu maç için iyi çalışacağız\'\' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tamer Avcı\'nın açıklamaları

-Tony Popovic\'in açıklamaları