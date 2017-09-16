İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep: 1-0

İSTANBUL, (DHA) - TFF 1\'inci Lig 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep\'i 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.

81. dakikada Gaziantep ekibinden Sinan Osmanoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle İstanbulspor 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, İstanbulspor sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7\'ye yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 5 puanda kaldı.