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Spor

İstanbulspor - Gazişehir Gaziantep: 1-0

İSTANBUL, (DHA) - TFF 1'inci Lig 5

16 Eylül 2017 00:57

İSTANBUL, (DHA) - TFF 1\'inci Lig 5. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep\'i 1-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.
81. dakikada Gaziantep ekibinden Sinan Osmanoğlu topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle İstanbulspor 1-0 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, İstanbulspor sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 7\'ye yükseltirken, Gazişehir Gaziantep 5 puanda kaldı.

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