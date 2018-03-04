T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2 

İSTANBUL,(DHA) STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas  İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk

04 Mart 2018 18:34

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kemal Elmas 
İSTANBULSPOR: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 77 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 73 OnurKolay), Muhammed Demirci, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Erman Bulucu, Trtovac, Hakan Arslan, Metin Yüksel (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Scuk, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Abdulkadir Özdemir), Erhan Çelenk, Mert Nobre (Dk. 84 Bekamenga)
GOLLER: Dk. 18 Mert Nobre, Dk. 53 Erhan Çelenk (Büyükşehir BelediyeErzurumspor), Dk. 33 Muhammed (P), Dk. 70 Cajic (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Mert Nobre, Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Oğuzhan Berber, Yalçın Kılınç, Zafer Şensoy,  Cajic (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 25\'inci haftasında İstanbulspor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mert Nobre\'nin 18\'inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. İstanbulspor, Muhammed Demirci\'nin 33\'üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1\'e getirdi. Erzurumspor, Erhan Çelenk\'in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçsede, 70\'inci dakikada Aldin Cajic\'in golüyle karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. İstanbulspor puanını 39\'a çıkarırken, Erzurumspor ise 34 puana yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER Bülent Birincioğlu Emin Yıldırım Kemal Elmas  İSTANBULSPOR Okan Kocuk Mehmet ZekiKubilay Aktaş Yalçın Kılınç Oğuzhan Berber Cajic DkAli Dere EslemDkOnurKolay Muhammed Demirci Onur Ergün Zafer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24