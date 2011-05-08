İstanbulPark'ta Vettel rüzgarı esti

T24 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull “duble” yaparken, Sebastian Vettel birinci, Mark Webber ise ikinci oldu.









İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden yapılan yarışta, Alman Sebastian Vettel birincilik kürsüsüne çıktı.

Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber ikinci olurken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise üçüncü sırayı elde etti.



Ünlüler geçidi



Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri de izledi. Eski Galatarasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Lucas Neill, Fenerbahçe Ülker'in oyuncusu Mirsad Türkcan, dizi oyuncusu Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler yarışı İstanbul Park'ta izledi.



İstiklal Marşı'nı Demet Akalın okudu



Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi İstiklal Marşı'nı Demet Akalın okudu. Akalın İstiklal Marşı'nı söylerken, Yunus Akgül ile Bernie Ecclestone Türk Bayrağı'nı birlikte tuttu.



