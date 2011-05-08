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Spor

İstanbulPark'ta Vettel rüzgarı esti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull “duble” yaparken, Sebastian Vettel birinci, Mark Webber ise ikinci oldu.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull “duble” yaparken, Sebastian Vettel birinci, Mark Webber ise ikinci oldu.

İstanbul'un 1 numarası Vettel

İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden yapılan yarışta, Alman Sebastian Vettel birincilik kürsüsüne çıktı.

Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber ikinci olurken, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise üçüncü sırayı elde etti.


Ünlüler geçidi
     
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini sanat ve spor dünyasının ünlü  isimleri de izledi. Eski Galatarasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Beşiktaşlı futbolcu Guti  Hernandez, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Lucas Neill, Fenerbahçe  Ülker'in oyuncusu Mirsad Türkcan, dizi oyuncusu Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler  yarışı İstanbul Park'ta izledi.
        

İstiklal Marşı'nı Demet Akalın okudu
       
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi İstiklal Marşı'nı Demet Akalın  okudu. Akalın İstiklal Marşı'nı söylerken, Yunus Akgül ile Bernie Ecclestone  Türk Bayrağı'nı birlikte tuttu.

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