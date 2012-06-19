Çileden çıkaran köprü bakımları Meclis gündeminde

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, "'Ustalık dönemine' girdiğiniz 3. dönem Başbakanlığınızda ortaya çıkan bu mega çileyi çözmek için hangi girişimde bulundunuz?', 'Özellikle boğaz geçişini kolaylaştıracak karşılıklı deniz seferleri niçin artırılmadı?', 'Kabataş-Üsküdar' ve 'İstinye-Çubuklu' arasında işletilen araba vapuru seferleri, aynı iskelelerden yeniden başlatılamaz mı?” diye sordu.

CHP, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç köprülerinde yaz boyu sürecek eş zamanlı bakım-onarım çalışmalarından sonra ortaya çıkan trafik karmaşasının TBMM gündemine taşındı.

CHP’li Oran’ın, Başbakan Erdoğan’a yönelttiği önergedeki sorular şöyle:

-Yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisi olarak İstanbul’da ortaya çıkan trafik zulmünü doğrudan size sormak gerekmektedir. Bu kapsamda;

-Ustalık dönemine” girdiğiniz 3. dönem Başbakanlığınızda ortaya çıkan bu mega çileyi çözmek için hangi girişimde bulundunuz?



Eşzamanlı kapatmak zorunlu mu?



- Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç köprülerinde yaz boyu sürecek bakım-onarım çalışmaları için 3’er şeridin eş zamanlı olarak kapatılması gerekiyor muydu?

- İBB için önceki yıllarda İTÜ tarafından hazırlanan Ulaşım Master Planı’nda Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolcu geçişinin tüm metropoliten alandaki günlük yolculukların en çok “yüzde 11”ini oluşturduğu belirlenmişti. Bu nedenle “deniz ulaşımı” öncelikle Boğaz geçişini rahatlatacak şekilde neden düzenlenmiyor?

- FSM ve Haliç köprülerindeki bakım-onarım çalışmalarının zamanlaması önceden bilindiği halde, özellikle Boğaz geçişini kolaylaştıracak karşılıklı deniz seferleri niçin artırılmadı?

Otobüs yoğunluğu gereksiz yere artmıyor mu?

- İstanbul’a gelen yolcu otobüslerinin yüzde 95’i Anadolu bağlantılı olduğu halde, “merkez otogarın” Avrupa yakasında olmasıyla ortaya çıkan yanlış konumlama FSM’deki otobüs yoğunluğunu gereksiz yere doruğa çıkarmıyor mu?



Kamyon trafiği toptancı halinden



- Aynı şekilde İstanbul’un büyük “hal” tesislerinin de yüzde 90’dan fazlası Anadolu’dan gelen sebze-meyve kamyonlarıyla işletilmektedir. Halin Avrupa yakasında bulunması yüzünden “sayısız kamyon ve TIR gereksiz yere FSM Köprüsü’ne yığılmak zorunda kalmıyor mu?

- Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havaalanı’nın da gereken yoğunlukta hizmet vermemesinden ötürü Avrupa yakasındaki Atatürk Havaalanı’nın çektiği trafik yükü metropoliten alandaki dengesizliği arttırmıyor mu?

Araba vapuru seferi yeniden konulsun

- Köprüler yapılmadan önce Sirkeci-Harem hattına ek olarak “Kabataş-Üsküdar” ve “İstinye-Çubuklu” arasında işletilen araba vapuru seferleri, aynı iskelelerden yeniden başlatılamaz mı?

- Örneğin Beykoz-Yeniköy; Küçüksu-Bebek; Çengelköy-Arnavutköy; Beylerbeyi-Ortaköy vb. hatlarda sadece karşılıklı seferler yapacak yolcu gemisi ya da motorlarla Boğaz geçişi kolaylaştırılamaz mı?



Her şey 3. Köprü için mi?



- Acaba 3. köprü gereksinmesinin yaşanması için mi ulaşım planlamanın gereğine uyulmadı?