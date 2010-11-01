-İSTANBULLULARIN GEÇİNME İNDEKSİ ARTTI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2010 Eylül ayında yüzde 1,37 oranında artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekim ayında yüzde 3,09 oranında arttı ve bu oran ekim ayları itibariyle son 3 yılın en yüksek enflasyon oranı oldu. Ekim ayında iklim koşulları ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gıda maddeleri grubunda arz eksikliğine bağlı olarak fiyat artışları görüldü. Bunun yanı sıra kış mevsimi ile birlikte yeni sezon ürünlerin satışa sunulması sonucu giyim harcamaları grubunda yüksek fiyat artışları izlendi. Ev Eşyası Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen fiyat artışları da bu aydaki genel enflasyonun belirlenmesinde ayrıca etken oldu. Giyim harcamaları grubunda yüzde 28,85, gıdada yüzde 2,74, ev eşyasında yüzde 0,88, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,19, konutta yüzde 0,04, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,02 oranında artış kaydedilirken, diğer harcamalar grubunda fiyat hareketi yaşanmadı, Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında ise yüzde 1,46 oranında azalış izlendi. 2009 yılı Ekim ayında yüzde 7,16 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, 2010 yılının aynı ayında hem bir önceki aya hem de bir önceki yıla göre artarak yüzde 10,19 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2009 Aralık ayından itibaren sürdürdüğü artış eğilimini devam ettirerek ekim ayında yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. -TOPTAN EŞYA FİYATLARI- Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve eylül ayında yüzde 1,09 oranında artan toptan eşya fiyatları endeksi ekim ayında yüzde 1,69 oranında artış gösterdi. Gıda maddeleri grubunda yer alan bazı ürünlerde görülen arz eksikliği, mensucat grubunda yer alan bazı maddelerdeki maliyet kaynaklı artışlar, madenler ve inşaat malzemeleri gruplarında yer alan ürünlerin dünya borsalarından kaynaklanan yukarı yönlü fiyat hareketleri ile akaryakıt ürünlerindeki fiyat ayarlamaları bu aydaki toptan fiyatlardaki artışın ana nedenlerini oluşturdu. Ekim ayında, mensucatta yüzde 6,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,51, madenlerde yüzde 1,58, gıda maddelerinde yüzde 1,42, inşaat malzemelerinde yüzde 0,89, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,37 oranında kaydedilen artışlar bu aydaki genel fiyat artışında etken olurken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,14 oranında azalış izlendi. 2009 yılı Ekim ayında yüzde 0,14 olan yıllık toptan fiyatlar, bu yılın aynı ayında bir önceki yıla göre önemli oranda artarak yüzde 10,48'e, yıllık ortalama değişim oranı ise 2010 yılında başladığı yükselme eğilimine devam ederek yüzde 8,70'e ulaştı. -DEĞERLENDİRME- İTO'nun değerlendirmesine göre, küresel ekonomide 2009 yılının son dönemlerinde başlayan iyileşme, 2010 yılına ilişkin büyüme tahminlerini sınırlı da olsa güçlendirirken, 2011 yılında küresel büyüme beklentisini ise gelişmekte olan ülkelerin sürükleyeceği tahmin ediliyor. Avrupa bölgesinde bütçe açıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi, borçların sürdürülebilirliği ile ilgili endişeler, Avrupa'nın büyüme oranlarındaki riskler, Türkiye'nin dış ticareti ve buna bağlı olarak ekonomisi için tehdit oluşturuyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de enerji ve emtia fiyatlarında görülen artışlar enflasyonun ekim ayında da yükselmesine neden oldu. Mevcut ekonomik gelişmeler ışığında, 2010 yıl sonu enflasyon beklentileri kısa vadede yükselme eğilimi gösterse de orta ve uzun vadede hedeflenen seviyelerde gerçekleşebilme ihtimalini ortaya koyuyor. İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi (1995=100) AYLIK ÖNCEKİ Y.SONUNA ÖNCEKİ YILIN AYNI YILLIK ORT. DEĞİŞİM GÖRE DEĞİŞİM AYINA GÖRE DEĞİŞİM DEĞİŞİM GRUP VE ALT GRUPLAR (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) GENEL İNDEKS 3,09 8,51 10,19 10,25 1) GIDA HARCAMALARI 2,74 13,51 16,66 14,12 -Ekmek ve Tahıllar -0,03 0,89 1,21 0,95 -Et Balık ve Kümes Hay. 0,08 33,53 33,84 30,76 -Yağlar Süt ve Süt Mam. -0,17 6,11 7,95 5,76 -Yaş Kuru Sebze ve Meyva 18,99 16,56 35,04 9,72 -Ceşitli Hazır Yiyecek 0,27 5,68 6,29 6,37 -Tütün Alkollü ve Alk.içki -0,02 28,21 28,49 43,63 -Dışarıda Yenen Yemek 0,00 2,21 2,21 5,78 2) KONUT HARCAMALARI 0,04 2,68 4,66 5,32 3) EV EŞYASI HARCAMALARI 0,88 0,42 1,92 21,56 4) GİYİM HARCAMALARI 28,85 11,90 10,12 8,29 -Erkek Giyimi 37,67 11,75 9,60 11,80 -Kadın Giyimi 36,99 6,43 10,01 8,21 -Çocuk Giyimi 12,91 25,57 10,63 4,43 -Kumaşlar 0,66 4,13 12,23 5,84 5) SAĞLIK ve KİŞİSEL BAKIM 0,02 8,73 9,35 7,84 6) ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME 0,19 3,77 4,21 8,55 7) KÜLTÜR EĞİTİM ve EĞLENCE -1,46 13,71 9,07 5,91 8) DİĞER HARCAMALAR 0,00 1,41 3,31 3,35