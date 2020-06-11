İstanbullulara uyarı; cuma günü sağanak yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'den gelen son bilgilere göre İstanbul yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 12 Haziran Cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceğini belirterek beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını duyurdu.

AKOM'un paylaştığı verilere göre; önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle halihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

5 gün boyunca etkili olacak

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.