İstanbullular Koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından toplu taşıma araçlarının kullanımını azalttı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve Türkiye'de de iki vakanın görüldüğü yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin vatandaşlar önlemlerini arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında yüzde 10'luk düşüş yaşandığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul'da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10'luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

Ongun’un paylaştığı grafiğe göre, 9 Mart’ta 7 milyon 441 bin 316 kişi toplu ulaşımı tercih ederken, 10 Mart’ta bu rakam 7 milyon 51 bin 925 kişiye düştü. 11 Mart’ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih ederken bu rakam 12 Mart’ta 6 milyon 731 bin 295 kişiye kadar düştü. Son 3 günde yüzde İstanbullular toplu taşımayı yüzde 10 azalttı.