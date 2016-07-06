İstanbullular plajlara akın etti!

Ramazan Bayramı tatilinde Şile, Ağva bölgesini tercih edenler adeta plajlara akın ettiler.



Bayramın ilk gününü sağanak yağmurla geçiren İstanbul'da, ikinci gün havanın açması ve artan sıcaklık nedeniyle yakın bölgede tatil yapmak isteyenler, Şile Ağva ve bölge plajlarını doldurdu.

Boğulan bir kişi hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Ağva plajında ise Kurfallı mevkinde denize giren üç kişi suda boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkartılan üç kişi Şile Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlar arasından 18 yaşındaki Ahmet Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti, iki kişi ise ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Plajlardaki aşırı kalabalık nedeniyle yetkililer cankurtaran ekiplerinin olduğu bölgelerde denize girilmesini istiyorlar.