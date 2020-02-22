İstanbullular dikkat: İşte dev derbiler sebebiyle kapatılacak yollar

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Galatasaray maçları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Vodafone Park’ta bu akşam saat 20:00’de başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin polisle tedbir alındı. Derbi maçlarında alınan tedbirler kapsamında stat içerisinde bin 830 polis, Taksim ve Beşiktaş’ta ise bin 170 polis görev alacağı öğrenildi. Ayrıca tedbirler kapsamında 20 zırhlı araç göreve hazır bekletilecek. Stada giden seyircilerin toplanma alanlarında, metro ve metrobüs duraklarında da polis ekiplerinin önlem alacağı öğrenildi.