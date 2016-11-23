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İstanbullular dikkat; bu yollar 3 gün kapalı

İstanbul'da yapılacak 32. İSEDAK toplantısı nedeniyle bazı yollar 21-24 Kasım tarihleri arasında trafiğe kapatılacak

23 Kasım 2016 01:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında Şişli'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak 32. İSEDAK toplantısı nedeniyle 22 Kasım 2016 (bugün)'den 24 Kasım 2016 Perşembe günü tedbirler sona erinceye kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle:

Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü kapatılacak, trafik, Asker Ocağı Caddesi'nden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Gümüş Caddesi Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü kapatılacak, trafik, Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek,

Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapatılacak, trafik, Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek.

Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesine kadar kapatılacak, trafik, Bayıldım Caddesine yönlendirilecek.

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