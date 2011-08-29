T24 - "Halkın ekonomik, sosyal ve siyasi beklentileri" araştırmasına göre İstanbullular borç içinde yüzüyor. En önemli sorunun işsizlik ve yoksulluk olduğu araştırma sonuçlarına göre orduya güven azaldı.



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Vakfı tarafından yapılan "İstanbullular’ın Ekonomik Sosyal ve Siyasi Beklentileri Araştırması" ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırma sonucuna göre İstanbul’da yaşayanların yüzde 64’ü borçlu ve yüzde 25’lik bir kesim ise harcamalarını kıstığını söylüyor.



Megakentin 30 ilçesinde,1522 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre; İstanbullular’ın yüzde 44’ü işsizlik ve yoksulluğu çözülmesi gereken en önemli sorun olarak algılıyor.



Halkın yüzde 24’ü güvenlik ve terörü ikinci sıradaki en önemli sorun olarak ifade ediyor. Araştırmaya katılanlara göre en önemsiz sorun ise yolsuzluk.



İstanbullular 10 üzerinden 7 puan vererek en çok askere güvendiğini belirtti. Ancak bu rakam 2010 yılında yapılan araştırmaya kıyasla 0.6 oranında azaldı.



Güven duyulan kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı 6.8’le ikinci sırada gelirken, üçüncü sırayı 5.9’la Emniyet aldı.



En az güven duyulan kurumlar siyasi partiler ( 3.5 puan ) ve medya ( 3.1 puan).

YARGIYA GÜVEN YOK



-İstanbul’da yaşayanların yüzde 54’ünün aylık geliri harcamalarına yetiyor. Vatandaşın yüzde 26’sı harcamalarını kıstı. Yüzde 64 ise çeşitli yollarla borçlandığını belirtti. Borçlanmanın yüzde 24’ü kredi kartı, yüzde 26’sı banka kredisi, yüzde 13’ü akraba ve tanıdıktan borçla gerçekleşti.



-2012 yılında iş bulma olanaklarının artacağını bekleyenler 38.5 oranında.



-Cumhuriyetin yüzüncü yılında, işsizliğin düşürülmesini en önemli hedef olarak görülüyor. Halkın yüzde 27’si en önemli hedefin yüksek ekonomik kalkınma hızı olması gerektiğini söyledi.



-İstanbullu’nun yüzde 71’i yargıya güvenmiyor.



-Araştırmaya katılanların yüzde 55’i Ergenekon ve Balyoz gibi davalardan rahatsız.



-Yüzde 77’lik bir kesim CHP’nin 14 günlük yemin boykotunu doğru bulmadı.



-Halkın yüzde 44’ü kendi telefonunun dinlendiğini düşünüyor.



-Bugün seçim olsa aynı partiye oy veririm diyenlerin sayısı ise yüzde 73...



