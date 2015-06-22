İstanbullular banliyö hatlarına ne zaman kavuşacak?

Haziran ayında bitmesi planlanan İstanbul'daki banliyö hatlarının, ne zaman tamamlanacağı açıklandı. Yüklenici firma OHL-Dimetronic, 8 Haziran'da yeniden başlayan çalışmaların Gebze-Pendik hattında yıl sonunda, Halkalı-Kazlıçeşme hattında Eylül 2016'da, Ayrılıkçeşme-Pendik hattında ise 2016 yılının sonunda tamamlanacağını taahhüt etti.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı ve İspanyol OHL-Dimetronic firmaları arasında gerçekleşen görüşmeler sona erdi. Bakanlık firmaya Haziran 2015'te bitmesi gereken hatların tamamlanması için ek süre verdi ve İspanyol konsorsiyum, uzun bir zaman sonra 8 Haziran'dan itibaren çalışmalara yeniden başladı.

Firma, maliyet artışı sebebiyle iş bıraktı

İspanyol OHL-Dimetronic, milyonlarca İstanbullu'nun bir an önce bitmesini beklediği Sirkeci-Halkalı, Gebze-Haydarpaşa banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesinde maliyet artışını gerekçe göstererek geçen Ekim ayında işi durdurmuştu. Bakanlık, işin durmadığını, banliyö hatlarının Haziran 2015'te biteceğini açıklasa da yapılan görüşmeler sonunda İspanyol konsorsiyumuna ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, firmanın ek maliyet talebi kabul görmezken, ek süre verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre Gebze-Pendik arası bu yılın sonunda; Halkalı-Kazlıçeşme hattı Eylül 2016'da; Ayrılık Çeşme-Pendik hattı 2016’nın sonunda bitecek. Ek süre konusunda anlaşmaya varılmasının ardından çalışmalar 8 Haziran tarihinden itibaren tekrar başladı.