İstanbullu kiraya çalışıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı Tüketim Harcamaları istatistiklerine göre, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 oranıyla İstanbul oldu.

TÜİK, 2016 yılı için Hanehalkı Tüketim Harcaması istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Gıda ve alkolsüz içecek harcaması en yüksek bölge Güneydoğu

Gazete Duvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre, tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,9 ile TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 oranıyla TR6 Akdeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 15,4 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,4 oranıyla en yüksek payı TR1 İstanbul Bölgesi ayırırken, TRC Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 0,9 ile en düşük payı ayıran bölge oldu.

Sağlığa en düşük pay Karadeniz'de

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüksek 2,4 ile TR1 İstanbul Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu ve TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5’i TR1 İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14,3 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR6 Akdeniz Bölgesi’nin payı yüzde 12 oldu.

Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 3 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.