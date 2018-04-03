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İstanbullu 'Anneanneler', Midyat'ta anasınıfı açtı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu köyünde İstanbul'da yaşayan ve kendilerini 'Anneanneler grubu' olarak tanıtan kadınlar tarafından anasınıfı açıldı

03 Nisan 2018 16:44

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu köyünde İstanbul\'da yaşayan ve kendilerini \'Anneanneler grubu\' olarak tanıtan kadınlar tarafından anasınıfı açıldı.
İstanbul\'da yaşayan ve kendilerine \'Anneanneler grubu\' adını veren kadınların hayata geçirdiği, \'Güneş Umuttur Projesi\' kapsamında Midyat\'ın Beyazsu köyünde bulunan Aksu İlkokulu\'nda prefabrik bin binada ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Ana sınıfının açılışına, Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, eğitim destekçileri Billur Güven ve Fissun Aygüler, okulun öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış için İstanbul\'dan gelen \'\'Anneanneler grubu\' üyesi kadınları, köy çocukları papatyalarla karşıladı.
Anasınıfının yapılması için öğretmenlerin talebi üzerine harekete geçiktiklerini anlatan Billur Güven, \"Bizim bir yardım grubumuz var, \'Anneanneler grubu\'yuz. İhtiyacı olan ailelerin çocuklarına bir şekilde elimizi uzatıyoruz. Öğretmenimiz bize \'Buradaki okulun ihtiyacını\' söyledi ve \'Burada 20 çocuğun hazır olduğunu ve gidecek okulların olmadığını\' söyledi. Bunun üstüne biz de çevremizde, arkadaşlarımıza söyleyerek böyle bir şey yapar mıyız dedik? Bu ikinci okulumuz. Bir Bitlis’te yaptık aynı şekilde, bu da ikinci oldu. Çok mutluyuz, çok güzel insanlarla beraberiz, Çok güzel öğretmenlerle beraberiz\" dedi.
Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Güven ve Aygüler\'e eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve örnek davranışlarından dolayı plaket verdi.

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