İstanbulkart'lara bakiye iadesi yapılacak

Beyaz Masa yetkilileri, yükleme yapıldığından bu yana kullanılmayan aylık İstanbulkart'larda bakiye iadesi yapılacağını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 16 Temmuz sabahı İstanbul genelinde toplu ulaşım ücretsiz hale geldi.



Karar’dan Gizem Karataş’ın haberine göre, ücretsiz ulaşımın sağlandığı bu süreçte halk arasında aylık akbil olarak bilinen mavi kartlar haliyle kullanılmaz duruma geldi.



Bir aylık süresi olan mavi kartlarda kullanılamayan en az 10 günlük sürenin parası da halk arasında merak konusu oluşturdu. Beyaz Masa yetkilileri, yükleme yapıldığından bu yana kullanılmayan kartlarda bakiye iadesi yapılacağının müjdesini verdi.

1 kez bile kullananlara kötü haber!

Vatandaşların para iadesi için İETT Seyahat Kartı Başvuru Merkezleri’ne başvurması halinde, kullanılmayan bakiyeler EFT/Havale yoluyla geri ödenecek. Ancak 1 kez dahi kullanılmış olan mavi kartlarda, kullanılmayan süre için para iadesi ya da süre uzatımı gibi bir durum şimdilik söz konusu değil.