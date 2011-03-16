-İSTANBUL'DAN TOKYO'YA YARDIM HEYETİ İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından Japonya'daki deprem ve tsunami felaketi sonrası yapılabilecek yardımları tespit etmesi için görevlendirilen 4 kişilik heyet Tokyo'da temaslara başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Japonya'daki felaketzedelere yardım eli uzatmak için harekete geçildiği vurgulanarak, Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç başkanlığında İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürü Yasin Bulut ve Basın Koordinatörü Cengiz Öztürk'ten oluşan heyetin Tokyo'da bulunduğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Danışmanı Turunç, Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce Endonezya, Pakistan ve Bangladeş'te kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anımsatarak, çok tecrübeli ekipleri bulunduğunu,şimdi bu tecrübe ve birikimlerini Japonya'daki afetzedeleri kurtarmak için kullanacaklarını belirtti. Açıklamada Turunç'un, şu ifadelerine yer verildi: ''Tokyo büyükelçimiz ve Japon yetkililerle yapacağımız görüşmeler sonrasında, afet bölgesindeki durumu tespit edeceğiz. Ne tür bir kurtarma faaliyeti yapabileceğimiz, acil yardım malzemelerinin ne olduğunu tespit ettikten sonra bunu belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a bir rapor halinde sunacağız. Din, dil, ırk ve ideoloji ayrımı yapmaksızın sadece insani bir görev olarak afet bölgesindeyiz.'' İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan'ın yanında radyasyon ölçer dozimetre götürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki heyetin, Türkiye'nin Japonya Büyükelçiliği ve Tokyo'da kriz merkezi yetkilileri ile görüşerek, yardımlar konusunda planlamalar yapacağı ve yerel yetkililerin talepleri doğrultusunda ekipler oluşturulacağı kaydedildi. -TOKYO TECRİT EDİLİYOR Avustralya, vatandaşlarına Japonya'da deprem ve tsunamiden en fazla etkilenen bölgelerden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, Japonya'daki Avustralya vatandaşlarına başkent Tokyo ve depremle tsunamiden en fazla etkilenen 8 bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı. Rudd, Japonya'daki nükleer santral kriziyle ilgili endişelerden değil, enerji, su ve taşımacılık sistemi gibi altyapı problemleri nedeniyle bu tavsiyede bulunduklarını kaydetti. -PİYASALARA 43 MİLYAR DOLAR DAHA LİKİDİTE- Japonya Merkez Bankası (BOJ) finansal piyasalara 43 milyar dolar daha likidite sağladı. BOJ, geçen hafta meydana gelen deprem ve tsunaminin ekonomiye etkisini hafifletmek için bugün de piyasalara 43 milyar dolar likidite sağladı. Pazartesi ve salı günü piyasalara 284 milyar dolar likidite veren BOJ'un piyasalara verdiği likidite miktarı bugünkü ile beraber 327 milyar doları buldu. Banka ayrıca, varlık alım programının büyüklüğünü ise 486,4 milyar dolara çıkarmıştı. BOJ, tüketici güvenini desteklemek ve likiditeyi sürdürmek amacıyla bankacılık sektörüne likidite veriyor. Piyasa uzmanları, BOJ'un piyasalara daha fazla likidite sağlaması kararının değer kazanan yenden etkilenmiş olabileceği yorumlarını yapıyorlar. Yen, Japon şirketleri ve sigorta şirketlerinin yeniden yapılanma fonu için ülkeye nakit transferi nedeniyle ABD doları karşısında değer kazanıyor. Ancak yenin değer kazanması ekonomisi ihracata bağlı Japonya'ya zarar veriyor. Japonya, deprem ve tsunaminin ardından, devasa temizlik operasyonu, potansiyel nükleer tehlike, elektrik kesintileri ve ekonomide bozulmayla mücadele ediyor.