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İstanbul'dan Sur ve Hasankeyf'e yüzlerce 'barış feneri' uçuruldu

"Hasankeyf'ten ve Sur'dan elini çek!"

02 Eylül 2017 15:51

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde kadın edebiyatçıların çağrısıyla Kadıköy Moda Sahili'nde buluşan barış aktivistleri, Sur ve Hasankeyf için yüzlerce "barış feneri" uçurdu.

"Sur'a ve Hasankeyf'e doğru barış fenerleri uçuralım" diyen kadın edebiyatçıların çağrısına destek veren Surla Dayanışma Platformu, Sur'un Yıkımına Hayır Platformu ve Barış Bloku dün (01 Aylül 2017) İstanbul Moda Sahili'nde buluştu. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın da katıldığı etkinlikte Sur ve Hasankeyf'teki yıkıma "dur" demek için yüzlerce "barış feneri" uçuruldu. Etkinliğe, HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu, gazeteci yazar Vivet Kanetti, Belma Fırat, Türkiye Yazarlar Sendikası yönetim kurulu üyeleri Nalan Çelik ve Hakkı Zariç de katıldı.

Soner Karabulut/dokuz8haber

"Hasankeyf'ten ve Sur'dan elini çek!"

Kadın edebiyatçılardan Ayşegül Tözeren barışın ülke için gerekliliğine vurgu yaparken, CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş hükümete çağrıda bulunarak, "Hasankeyf'ten Sur'dan elini çek. Bu tarihsel kültürel mirası yok etme." dedi. HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu da, "anayasal güvence altına alınmış, adil, demokratik bir barışı kurma" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından, yüzlerce balon doğal ve kültürel mirasın yok edilmekte olduğu Sur, Hasankeyf ve Arhavi'ye doğru uçuruldu.

ETİKETLER

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