İstanbul'dan sonra Ankara da alarm durumuna geçti

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin 14 Temmuz’daki ülkenin milli günü nedeniyle güvenlik gerekçesiyle ikinci bir emre kadar faaliyetlerini durdurduğu açıklamasının ardından Ankara’da artan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre; Fransa Büyükelçiliği’ne giden ve Almanya, ABD gibi bir çok ülkenin Ankara Büyükelçilikleri’nin de bulunduğu bölgede vatandaşların çok sık kullandığı Başkent’in en işlek cadde ve sokakları emniyet güçlerince bariyerlerle kapatıldı.

Polisin son yaşanan olayların ardından yaptığı yollardaki kontrol noktalarındaki denetimlerinin de sıklaşması dikkat çekti.