Hızlı trenle İstanbul - Antalya arası yolculuk başlıyor

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin son on yılda demiryolu taşımacılığı ile ilgili yaptığı atılımlar nedeniyle ulaşım alanına ilişkin yeni planlar üretiyor. Mevcut hatların modernize edilmesi, hızlı tren ağının güçlendirilmesi planlanıyor. 10. Kalkınma planı dahilinde gelişen demiryolları ve yeni hızlı tren güzergâhı ile 2018 yılının sonunda 2 bin 496 kilometrelik bir hat oluşturulacağı açıklandı.

Zaman gazetesi muhabiri Ercan Baysal'ın bu konuya ilişkin yaptığı habere göre gelişmeler şu şekilde:

Hızlı tren güzergâhı ile İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir gibi şehirlere kısa sürede ulaşılması mümkün olacak. Türkiye ekonomisinin beş yıllık yol haritasının çizildiği 10. Kalkınma Planı’nda yer alan bilgilere göre 2018 yılı sonuna kadar 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas ve 167 km uzunluğundaki Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar hızlı tren hatları da işletmeye açılacak. Demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine de açılıyor. TCDD şebekesi yenileme ve bakım-onarım hizmetlerinin özel kesim eliyle yürütülmesi hedefleniyor. TCDD’nin kamu üzerindeki mali yükünün de sürdürülebilir seviyeye çekilmesi öncelikli amaçlar arasında. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı demiryollarının tüm yatırım ve borçlanması ile nakit akışını yakından takip edecek. Mali yükler en aza indirilecek.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan kalkınma planına göre hızlı tren ağı Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşuyor. Plan dönemi sonuna kadar Başkent’ten Sivas ve Afyonkarahisar’a olan hattın faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 888 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğunun 2018 yılında 2 bin 496 km’ye çıkarılması amaçlanıyor. Elektrikli hat yüzdesi beş yıl sonunda yüzde 26’dan yüzde 70’e çıkarılacak. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TCDD’nin yeniden yapılandırılmasının tamamlanması öncelikler arasında.



Demiryolu kazalarının da önüne geçiliyor



Uzun süredir üzerinde çalışılan kalkınma planı ile demiryollarında yaşanan kazaların da önüne geçilecek bir adım atılıyor. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenen öncelik sırasına göre mevcut tek hatlı demiryolları, çift hatlı hale getirilecek. Ayrıca şebekenin ihtiyaç duyduğu sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları da hızlandırılacak. Sinyalli hat yüzdesi de yüzde 33 seviyesinden yüzde 80’e çıkarılacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise posta piyasasının serbestleştirilmesi ile ilgili. Buna ilişkin kalkınma planında “Posta piyasasının serbestleştirilme sürecinde etkin düzenleme ve denetim yoluyla posta sektöründe rekabetçi bir yapı oluşturulacaktır.” ifadeleri yer alıyor.