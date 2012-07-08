'Ödül kazandınız' diyerek 400 Alman dolandırıldı

"İstanbul Avrupa Kültür Başkenti çekilişinde ödül kazandınız" dediler. Yasal işlemler için para istediler. Yaşlı Almanları bu yolla 1 milyon euro dolandırdılar

Sabah gazetesinin haberine göre; 'Ms. Hoffman' ya da 'Jasmin' adlarıyla İstanbul'daki çağrı merkezlerinden Almanya'yı arayan şüpheliler, mağdurlara "Mercedes otomobil kazandınız, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çekilişten yüklü ikramiye kazandınız" dedi. Sözde avukat ve noterle görüşen mağdurlara, çekilişin, vergi muafiyeti için Türkiye'de yapıldığı anlatıldı ve yasal işlemler için para istendi. Çeteye para kaptıran yaşlı Alman çiftler, dolandırıldıkları gerekçesiyle iki yıl önce Alman adli makamlara başvurdu.

Alman makamlar da, Türkiye'yle bağlantıya geçti. 6 aylık teknik takip sonucu Aynur Söğüt ve Mehmet Söğüt'ün sahibi olduğu "Estanbul İletişim" adlı çağrı merkezi ile "HSHCC Telekomünikasyon"u kuran Metin Cebeci ve ortaklarına baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 96 kişinin 62'si hakkında dava açıldı. Hazırlanan iki ayrı iddianamede; dolandırılan Almanlar'ın sayısının 400'ü aştığı, toplam 1 milyon euroluk vurgun yapıldığı ifadesi yer aldı. Bu iş için çok iyi Almanca bilen örgüt üyelerinin işe alındığı ve inandırıcı olmak için takma Alman isimleriyle noter ve avukat gibi kendilerini tanıttıkları öne sürüldü. Günde 50 Alman'ı arayarak haftada birkaç mağdur yaratan üç ayrı örgütün elebaşları Aynur Söğüt ile eşi Mehmet Söğüt'ün 384'er yıl, diğer örgüt yöneticileri Metin Cebeci, Ünal Pelit, Hamza Yavuz ve Gülcihan Sizer'in ise 230'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler, iki ayrı ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.