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İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getiren 1 kişi tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'e İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen F

08 Ekim 2018 22:00

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'e İstanbul\'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen F.Ç. (42), polis tarafından yakalandı. Operasyonda 150 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, F.Ç.\'nin İstanbul\'dan Nevşehir\'e otomobille uyuşturucu getirdiği belirlendi. Otomobilde, dedektör köpek \'Su\' ile yapılan aramada naylon poşet içerisinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edildi.

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