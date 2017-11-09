İstanbul'dan memleketine döndü, yumurta üreticisi oldu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- İSTANBUL\'da ticarette istediği sonucu alamayınca memleketi Yozgat\'a dönen 38 yaşındaki İbrahim Kırımlı, kurduğu tavuk çiftliğinde günlük 4 bin 700 yumurta üretiyor.

İbrahim Kırımlı, İstanbul\'da ticarette istediği sonucu alamayınca yaklaşık 1 yıl önce memleketi Yozgat\'ın Akdağmadeni İlçesi\'ne döndü. Kırımlı, burada 23 bin metrekarelik arazisine \'Gezen tavuk çiftliği\' kurdu. Kısa sürede çiftliğini büyütüp tavuk sayısını artıran Kırımlı, şimdi günde 4 bin 700 yumurta üretiyor. Yozgat ve Çevresi Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği\'nin de kurucuları arasında bulunan Kırımlı, doğal yemlerle beslediği tavuklardan aldığı yumurtaları Tokat ve Ankara’ya sattığını söyledi. Kırımlı, şöyle konuştu:

\"Çiftlikte, \'Ataks\' ve \'Tindet\' ırkı tavuk besliyoruz. Yaklaşık 16 dönüm alana organik yem bitkileri ekiyoruz ve bunlarla beslenen tavuklarımızın yumurtaları köy tavuğu yumurtasına yakın kalitede oluyor. Yumurtaları, Tokat ve Ankara’daki firmalara toptan olarak pazarlıyoruz. Şimdi yumurta üreticileri arasında irtibatı sağlamak ve sektörün gelişimini takip etmek amacıyla dernek de kurduk. Burada da mesleki alandaki gelişmeleri takip edip, üreticiler arasında köprü kurmayı planlıyoruz.\"



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