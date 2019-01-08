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İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI 

  Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı

08 Ocak 2019 12:59

 

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, sabahın erken saatlerinde etkisini yitirerek, yerini kartpostallık görüntülere bıraktı. Tarihi yarımadadan çekilen görüntülerde evlerin çatıları, tarihi camiler ve surlar beyaza bürünerek, görenleri hayran bıraktırdı. Gün doğumunun da bu görüntülere eklenmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı. 

Görüntü dökümü:
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-Kar manzarasından görüntü
-Tarihi yarımadadan görüntü
-Genel ve detaylar
 

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