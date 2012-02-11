İstanbul'dan İzmir'e İDO'yla gitmek 1 lira

İDO CEO’su Önder Sezgi, martta İDOBÜS projesine başlayacaklarını söyledi. İDO CEO’su Önder Sezgi, “Trafiğe girmeden Kabataş’tan feribota binip 1 liradan başlayan fiyatlarla ve tek biletle 6 saatte İzmir’e varılabilecek” dedi.



İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) CEO’su Önder Sezgi, mart ayı başında İDOBÜS projesini hayata geçireceklerini belirterek “Tıpkı düşük bütçeli havayolları gibi bir pazarlama stratejisiyle

İDOBÜS’e 1 liradan başlayan bilet fiyatları uygulayacağız” dedi. Habertürk'ün haberine göre; Kabataş’tan kalkan feribotlarla tek bir biletle yolcuların Bursa’dan, İzmir’e, Çanakkale’ye, Balıkesir ve Manisa’ya gidebileceklerine dikkat çeken Sezgi “Avrupa yakasında oturanlar İstanbul trafiğine hiç girmeden, 6 saatte İzmir’de olabilecekler” diye konuştu. İDOBÜS seferleri için bir çizgi karakter de yaratılmış.

CEO da Gırgır'a karikatür çizmiş



İDO’nun CEO’su Önder Sezgi’nin karikatürleri uzun süre Gırgır Dergisi’nin arka kapağında yayınlandığı için, bu çizgi karakterin yaratılması da ona önerilmiş. Ancak İdo Reis adı verilmesi düşünülen bu yeni karakter tasarlanması için halen İngiliz ajans Klaklak ile bir yerli ajans birlikte çalışıyor.

Köprü kapanırsa devreye girecek



İDO’nun 2012 planları arasında Ro-Ro projesinin de bulunduğunu anlatan Önder Sezgi şunları söyledi: “Ro-Ro projesi çok çevreci bir proje. İstanbul’un trafiğini oldukça ciddi şekilde rahatlatacak. Belki üçüncü körpüye bile gerek kalmayabilir. Hem zaman, hem yakıt tasarrufu sağlıyor. TIR’lar hiç İstanbul trafiğine girmeden, Ambarlı’dan kalkan Ro-Ro gemileriyle Bandırma, Bursa ve Eskihisar’a gidecekler.” Sezgi, İDO’nun Boğaz Köprüsü’nün bakıma alınması sırasında oluşacak trafik sorununun çözümüne katkı için SirkeciHarem arasındaki arabalı vapur servislerinde kapasite artırımına gideceklerini de sözlerine ekledi.

Londra'da 'yılın özelleştirme' ödülü İDO'nun devrine verildi



2011 yılının Türkiye’deki büyük özelleştirme projelerinden biri olan İDO, Avrupa’nın finans çevrelerinin yakından takip ettiği Euromoney yayın grubu bünyesindeki Project Finance Dergisi’nin düzenlediği proje finansman yarışmasında Yılın Özelleştirmesi ödülünü aldı. İDO’nun 861 Milyon dolar bedelle Akfen Holding, Tepe İnşaat, Souter Investments ve Sera Gayrimenkul ortak girişimiyle kurulan TASS Denizcilik ve Ulaştırma Hizmetleri AŞ’ye devredilerek özelleştirilmesinin 2011 yılının en iyi özelleştirmesi seçilmesinde, ihale sonrası süreçte işlemlerin hızla yürütülmesi ve işlemin aynı yıl içinde kapatılması etkili oldu. Pek çok farklı sektörde verilen ödüller için yılda ortalama 350 şirketin projesi yarışıyor.