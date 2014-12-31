İstanbul'dan İngiltere'ye giden kadına 'terör' gözaltısı

Yılın son günü İstanbul'dan uçakla İngiltere'ye giden 25 yaşındaki bir kadın Luton Havaalanı'nda "Suriye'ye yönelik bir terör faaliyetine katıldığı kuşkusuyla" gözaltına alındı.

İngiliz polisi adı açıklanmayan kadının, havaalanının bulunduğu West Midland bölgesinde bir karakolda sorgulandığını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, elde edilen istihbarat sonrası yerel saat ile 11.30'da gözaltına alınan kadının, başkent Londra'nın kuzeyindeki ilçelerden Haringey'de yaşadığı bildirildi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak üzere Irak ve Suriye'ye giden Britanya vatandaşlarının sayısının artması hükümeti kaygılandırıyor.

Britanya hükümeti bu yılın başlarında ülkede terör tehdidi alarmının düzeyini bir kademe yükseltmişti.

Daha önce "hatırı sayılır" olan bu düzey artık "ciddi".

Britanyah hükümeti hazırladığı yeni Terörle Mücadele ve Güvenlik Yasa Tasarısı'nı geçen ay Parlamento'ya sunmuştu.

Henüz komisyonlarda görüşmeleri süren tasarı hükümete, "terör faaliyeti içindeki örgütlerde savaştığından kuşkulanılan" kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesi de dahil geniş yetkiler veriyor.