İstanbul'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün yaptığı kazada 17 kişi yaralandı

İstanbul'dan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün, Sivas - Erzincan karayolunda önündeki TIR'a çarpması sonucu şoför Kadir Akdemir'in ayakları kırılırken, 16 yolcu da yaralandı.



DHA'dan Recep Demirci'nin haberine göre trafik kazası bugün öğleden sonra Sivas- Erzincan karayolunda, Refahiye ilçesine bağlı Alacaatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir Akdemir yönetimindeki 25 SH 680 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Adil Özşahin'in kullandığı 26 DH 146 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kar ve buzlu yolda otobüs, yolun 5 metre kadar dışına çıktı ve devrilmeden durdu. Kazada otobüste bulunan 46 yolcudan 16'sı ve sürücü Akdemir yaralandı. Sürücü Kadir Akdemir'in ayakları kırılırken, yaralılardan 5'i Erzincan Mengücek Gazi Araştırma, 12'si Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan büyük bir bölümü ayakta tedavi görerek taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

