İstanbul'dan çaldıkları telefonlarla Bolu'da yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da durdurulan otomobildeki 193 akıllı telefon, 16 tablet ve 1 modemin İstanbul\'da bir kargo şirketinden çalındığı belirlenince araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul\'dan gelen otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 193 akıllı telefon, 16 tablet ve 1 modem bulundu. Yapılan incelemede telefon ve tabletlerle modemin İstanbul\'da bir kargo şirketinden çalındığı tespit edildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.



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