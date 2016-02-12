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İstanbul'dan Bursa'ya yeni feribot hattı açılıyor

Feribot seferleri iki ay içinde Büyükçekmece ve Mudanya arasında karşılıklı başlayacak

12 Şubat 2016 18:36

Büyükçekmece Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Büyükçekmece-Mudanya BUDO Feribot Hattı gün sayıyor. Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, feribot seferleri iki ay içinde Büyükçekmece ve Mudanya arasında karşılıklı başlayacak. Büyükçekmece Mimarsinan İskelesi'nden Mudanya'ya ilk etapta her gün karşılıklı birer sefer yapılacak. Yolcu bekleme salonları, gişeler ve diğer ek hizmet binalarının inşaatı devam ediyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, Mimar Sinan İskelesi ile Bursa'nın Mudanya ilçesi arasında gerçekleştirilecek feribot hattına yönelik çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Seferlerinin başlamasıyla bölgede trafik ve park sorunu yaşanmaması için gerekli proje ve önemlerin de hazır olduğunu vurgulayan Akgün, "Bu feribot seferinin İstanbul halkından büyük rağbet göreceğine inanıyorum. Yakın zaman sonra ihtiyaç duyulduğu ölçüde sefer sayıları daha da arttırılacak. Projeye destek ve emek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye ve emeği geçen herkese Büyükçekmece halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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