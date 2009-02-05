İstanbul'dan Ankara'ya 'onur' yürüyüşü

İstanbul'dan Ankara'ya "İnsanlık Onuruna Yaraşır Bir Yaşam" sloganıyla cezaevlerindeki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için yürüyüş başlatan İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi grup, Kocaeli'ne ulaştı.



Kocaeli Merkez Bankası önünde toplanan gruptakiler, ellerinde taşıdıkları çeşitli pankartlarla Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahını kullanarak Sabri Yalım Parkı'na geldi.



Grup adına açıklama yapan İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sevim Kalman, herkesi başlattıkları bu yürüyüşe destek vermeye davet etti.



Cezaevlerinde disiplin cezalarına karşı yapılan itiraz dilekçelerinin, ilgili merciye ulaşamadan "infaz" edildiğini, böylece itirazların anlamının kalmadığını iddia eden Kalman, mahpusların ikinci kez disiplin cezasıyla karşı karşıya bırakıldığını savundu.



Kalman, hapishanelerdeki tecridin kaldırılması ve mahpuslar için insan haklarına uygun koşullar sağlanması konularını önemsediklerini vurguladı.



Hapishanelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren dosyayı 6 Şubatta Ankara'da, Adalet Bakanlığı ve TBMM Başkanlığına sunmayı planlayan gruptakiler, açıklamanın ardından parktan ayrıldı.

