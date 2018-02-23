İSTANBUL'DAN 48 ÖZEL HAREKAT POLİSİ AFRİN'E DUALAR EŞLİĞİNDE UĞURLANDI 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden 48 kişilik bir ekip, dualar eşliğinde Afrin\'e gönderildi.

Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin gidişi öncesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde aileleri ve meslektaşlarının katıldığı bir tören düzenlendi. Dün düzenlenen törende konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Afrin\'e giden meslektaşlarını kıskandığını belirterek \"Sizleri birbirinize emanet ediyorum. Vatanın, milletin ve bayrağın onuru ve şerefini de sizlere emanet ediyorum. Orada başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok. Hepinizi Allah\'a emanet ediyorum\" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI VE KUR\'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

PÖH ekiplerinin uğurlanma töreninde kurban kesildi. Çalışkan, Afrin\'e gidecek ekibin müdürüne tekbirler eşliğinde Türk Bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim\'i öperek hediye etti. Çalışkan göreve giden tüm PÖH ekipleriyle tek tek vedalaştı.



Görüntü Dökümü

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-Mustafa Çalışkan\'ın konuşması

-Göreve gidecek PÖH ekipleri ve ailelerden görüntü

-Kurban kesilmesi

-Türk bayrağı ve kuran-ı kerim hediye edilmesi

-Çalışkan\'ın tüm polislerle tek tek vedalaşması

-PÖH ekiplerinin kendi aralarında vedalaşmaları

-Genel ve detaylar



