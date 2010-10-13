İstanbul'dan 3 saatte New York

T24 - Amerikalı imalatçı Boeing, yeni projesi 787 Dreamliner’dan sonra uzun uçuşları kısaltacak, hizmetteki yolcu uçaklarından 3 kat daha hızlı uçacak “süpersonik” yolcu uçağı yapmak üzere çalışmalara başladı.





Konsept tasarım için Amerikan Patent Enstitüsü’nden onay alan imalatçı, yeni nesil tasarım ve motorlarla saatte 2 bin 400 kilometre hıza çıkacak uçakla havayolu taşımacılığında devrim yapmaya hazırlanıyor. 2003’te emekli olan Concorde yolcu uçaklarının yerini alacak tasarım, yeni nesil motor teknolojileri ile sessiz ve çevreci uçacak.



200 yolcu alacak

Yolcu kapasitesi 150-200 arasında değişecek uçak ile 10 saatlik İstanbul-New York uçuşları 3’e, 20 saat süren Londra-Sydney seferleri de duraksız 6 saate inecek. Ön çalışmaları 2001’de “Sonic Cruiser” adı verilen modelde yapan Boeing, yeni nesil teknolojiler ise normal yolcu uçaklarından yaklaşık yüzde 15-20 daha hızlı uçabilen bir tasarım geliştirmişti. Daha sonra projeden vazgeçen ve 787 adını verdiği yeni yolcu uçağı üzerine odaklanan Boeing, yeni süpersonik modelle bu hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Yolcu konfor istiyor

Boeing’in yeni nesil yolcu uçakları için hazırladığı bire bir ölçekli gerçek kabinlerden oluşan Müşteri Deneyim Merkezi’nde 787 Dreamliner, 747-8 ve 737 serisi için geliştirilen Sky Interior tasarımları tanıtıldı. Şirketin Bölge Pazarlama Direktörü Colleen Rainbolt, henüz daha hızlı uçaklar için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Yolcu uçuş sırasında daha fazla konfor istiyor. Özel koltuklar, yeni nesil ışıklandırma ile yolcularımıza uçuşlarda daha rahat kabin tasarımları sunuyoruz” dedi.



THY ilklerden olacak

Kısa ve orta menzilli uçuşlarda kullanılan 737 serisi için Sky Interior dizaynı için ilk müşterilerden birinin Türk Hava Yolları (THY) olduğuna dikkat çeken Rainbolt “Yeni uçağımız 787’deki teknolojileri 737’nin kabinine aktardık. THY bu tasarıma sahip ilk 737 uçağını gelecek yıl teslim alacak. Kabin mimarisinde tamamen yeni teknolojiler ile yolculara daha fazla alan sunuyoruz. LED ışıklandırma, pencere dizaynı ile ferah bir kabin sunacağız” diye konuştu.



THY: Krizde sipariş iptal edenlerin uçaklarını alıyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, ekonomik krizin etkilerini iyi değerlendirerek yeni uçak siparişlerini verdiklerini söyledi. Geçen yıl dünyada havayollarının toplam 5 milyar dolar zarar ettiğini belirten Topçu, “Biz 8 yıldır kâr ediyoruz. Geçen yıl hisse başına yüzde 450 kazandırdık. Krizde uçak siparişlerini iptal eden veya öteleyenlerin uçaklarını imalatçılar bize teklif etti. Krizde fırsatları kullanarak büyümeye ve kâr etmeye devam edeceğiz” dedi.



Yeni uzun hatlar

THY, gelecek yıllarda uzun menzilde yeni hatlar açmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. ABD’de Detroit, Boston, Houston, Kanada’da Montreal, Güney Amerika’da ise Mexico City ve Buenos Aires, Uzakdoğu’da Ulan Bator, Kuala Lumpur, Haydarabad, Calcuta, Avustralya’da Sydney ve Wellington’a uçuş yapılması planlanıyor. Kapasite büyütmek için yüksek kapasiteli uçak baktıklarına dikkat çeken Topçu, “Airbus A380 veya Boeing 747-8 alımı konusunda yönetim kurulu kararı çıktı. Önümüzdeki günlerde kararımızı vererek siparişimizi açıklayacağız. Yeni nesil çift motorlu uçak konusunda da 787 veya A350 için imalatçılardan teklif aldık. Bölgesel uçak konusunda da görüşüyoruz. Yıl sonuna kadar bu siparişi de vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Bu yıl sonuna kadar 5 777-300ER ve 5 adet de Airbus A330-300 teslim alacaklarını söyleyen Topçu, gelecek yıl da gelecek uçaklarla birlikte artık ekonomik kullanımını tamamlayan A340 uçaklarını filodan çıkaracaklarını açıkladı.



Gürültü 2 desibel azaltıldı

Havayolu için bakım maliyetlerini düşüren Sky Interior tasarımında kullanılan LED lambalar uzun ömürlü. Normalde 4 bin uçuşta bir değiştirilen bu lambalar LED teknolojisi ile 40 bin uçuşta kullanılabilecek.

Özel hafif izolasyon malzemesi ile uçuşta gürültü oranı 2 desibel azaltıldı. Bagaj alanı genişletildi.

Baş üstü bölümünde ekran istemeyen havayollarında normalde koltuk altındaki can yelekleri üste alındı. Böylece kontroller daha kolay yapılabilecek.