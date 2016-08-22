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İstanbul'daki zırhlı birlikler taşınıyor

1.Ordu'ya bağlı İstanbul Esenler'deki 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki tanklar Çorlu'ya taşınıyor

22 Ağustos 2016 17:08

15 Temmuz darbe girişimi akşamında Atatürk Havalimanı ve Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılmasında kritik rol oynayan 1.Ordu'ya bağlı İstanbul Esenler'deki 66. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki tankların taşınmasına başlandı.

Tankları taşıyan araçlar sırayla kışladan çıktı. Araçlar tankları Çorlu’ya taşımak üzere yola çıkarken kışladaki askerlerin taşınma işlemi nedeniyle tören düzenlediği görüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde askeri bölgelerin şehir dışına taşınacağı açıklanmıştı.

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Tanklarİstanbulzırhlı birlikler taşınıyor

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