İstanbul'daki yılbaşında 15 bin polis görev yapacak

Yılbaşında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 5 bin olmak üzere tüm İstanbul genelinde 15 bin polis görev alacak.

Gezi Parkı civarı ve Taksim Meydanı’nın bazı bölümlerinde devam eden inşaat çalışmaları sebebiyle açıklama yapan İstanbul Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba “Taksim Meydanı'nda yayalaştırma projesi çalışmaları devam ediyor. Bu alanın çevresini bariyerle kapatacağız. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu alanlara girmemeleridir” diye konuştu.

DHA’dan Mustafa Özdabak ve Özgür Eren’in haberine göre İstanbul’da yılbaşının güven içerisinde geçebilmesi için aralarında Noel Baba, temizlik işçisi, simitçi, çiçekçi, ayakkabı boyacısı kılığına girmiş polislerin de bulunduğu yaklaşık 15 bin polis görev alacak.

Taksim Meydanı'nda İstanbul Güven Timleri Şube Müdürü Erhan Alemdar ile birlikte aldıkları tedbirleri değerlendiren, İstanbul Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba gazetecileri yaptığı açıklamada, "Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde yaklaşık 5 bin arkadaşımız görev alacak. Taksim Meydanı ile birlikte Kadıköy, Beşiktaş, Fatih ve Bakırköy civarında yılbaşının kutlandığı her noktada güvenlik timleri ve narko timlerimiz görev alacak" dedi.

İstiklal Caddesi’nde 1000 polis

Zafer Baybaba, "Ayrıca İstiklal Caddesi ve civarında MOBESE ve Foto Film Şube Müdürlüğü'ne bağlı canlı yayın araçları ve yaya kameralarla her nokta incelenecek. Yaşanabilecek bir olumsuzlukta kriz merkezinden o bölgeye personelimizin sevk edilecek. Bu sene yaklaşık 10 gün önce İstanbul emniyet müdürümüz sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatları ile güven timleri personelimizin sayısı İstanbul genelinde iki katına çıkarıldı. Güven timleri olarak yılbaşı gecesinde yaklaşık bin personelle İstiklal Caddesi'nde görev alacağız. Halkımızın yaşayabileceği sorunlar karşısında yerinde ifade almak üzere Taksim, Galatasaray ve Tünel'de mobil polis merkezlerimiz ve gözaltı araçlarımız olacak" diye konuştu.

Taksim’de istirhamımız yayalaştırma çalışması süren alana girmemeleridir

Zafer Baybaba, "Taksim Meydanı'nda yayalaştırma projesi çalışmaları devam ediyor. Bu alanın çevresini bariyerle kapatacağız. Etrafında da güvenlik görevlilerimiz olacak. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu alanlara girmemeleridir" dedi.

Gazetecilerin 'kılık değiştirmenin faydası oluyor mu?' sorusuna Zafer Baybaba, "Daha önce biliyorsunuz, resmi alışılagelmiş polislerimiz var. Suça meyilli kişiler tarafından bu polislerimiz fark ediliyor. Güven timleri arkadaşlarımız suça meyilli kişiler tarafından fark edilmiyor. Tam tersi biz onları farkediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olacağız" yanıtını verdi.