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İstanbul'daki 'Vikipedi'yi ele geçirme günü' nasıldı?

BBC'nin 100 Kadın sezonu kapsamında bugün 13 ülkede kadınlar Wikipedia'da editörlüğe başlıyor. İstanbul'daki etkinlikte 9 kadının Vikipedi profilleri oluşturuldu.

08 Aralık 2016 18:48

BBC 100 Kadın sezonu kapsamında 8 Aralık günü "Vikipedi'yi ele geçirme" günü olarak seçilmişti.

BBC Türkçe, bu kapsamda İstanbul'da bir "Vikipedi'yi ele geçirme" etkinliği düzenledi. 10 kadın, seçtikleri profilleri Vikipedi'ye ekledi.

Ancak siz de kendi bilgisayarlarınızdan bir Vikipedi hesabı açarak kadın profillerinin sayısının artması için katkıda bulunabilirsiniz.

Nasıl Vikipedi editörü olunur?

Eklediğiniz kadın profillerini, Vikipedi link'leri ile BBC Türkçe'nin twitter hesabını mention'layarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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