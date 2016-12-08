İstanbul'daki 'Vikipedi'yi ele geçirme günü' nasıldı?

BBC 100 Kadın sezonu kapsamında 8 Aralık günü "Vikipedi'yi ele geçirme" günü olarak seçilmişti.

BBC Türkçe, bu kapsamda İstanbul'da bir "Vikipedi'yi ele geçirme" etkinliği düzenledi. 10 kadın, seçtikleri profilleri Vikipedi'ye ekledi.

Ancak siz de kendi bilgisayarlarınızdan bir Vikipedi hesabı açarak kadın profillerinin sayısının artması için katkıda bulunabilirsiniz.

Eklediğiniz kadın profillerini, Vikipedi link'leri ile BBC Türkçe'nin twitter hesabını mention'layarak bizimle paylaşabilirsiniz.