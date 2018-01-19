İstanbul'daki vale cinayetiyle ilgili 2 emniyet amiri açığa alındı

İstanbul’da 2 kişinin öldüğü "vale cinayeti"yle ilgili 2 emniyet amiri açığa alındı. Valelerle tartışanın, açığa alınanlardan Emniyet Amiri Adnan A. olduğu öğrenildi. Ölen Murat Oğuzorhan’ın ailesi, “Bu basit bir vale cinayeti değil, detaylı soruşturma istiyoruz” dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, İstanbul Caddebostan İskele Sokak’ta müşteri ile valeler arasında araçların geç getirilmesiyle ilgili çıkan tartışmada, Murat Oğuzorhan ile Emre Ağbaş’ın ölümüyle sonuçlanan tartışmayı başlatan kişinin Emniyet Amiri Adnan A. olduğu öğrenildi. İddialara göre, olay gecesi restoranda Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri Adnan A.’nın kız arkadaşı İpek G.’nin doğum günü kutlaması vardı. Masada yine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Emniyet Amiri Yasemin D. ile ölen Murat Oğuzorhan da bulunuyordu. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre kutlamanın ardından emniyet amiri, eve gidecek kız arkadaşı için vale Hakan E.’den aracın getirilmesini istedi. İddiaya göre aracın getirilmemesi üzerine emniyet amiri, valeyle tartışmaya başladı.

Yardıma çıktı, vuruldu

Tartışmanın büyümesi üzerine önce Oğuzorhan, ardından da başka bir masada oturan onun arkadaşı Emre Ağdaş tartışmaya dahil oldu. Yaşanan arbedede, valelerden biri silahla kalabalığı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar önce araya girmeye çalışan Emre Ağdaş’a, sonra da Murat Oğuzorhan’a isabet etti. Oğuzorhan olay yerinde, Ağdaş ise hastanede hayatını kaybetti. Silahı kullanan vale, meslektaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Açığa alındılar

Yapılan çalışmalarda, kavgaya karışan 2 valenin kimlikleri belirlendi. Valelerin Mehmet Halim T. ile Hakan E. olduğu tespit edildi. Polisin incelemesine göre silahı Mehmet Halim T.’nin kullandığı ortaya çıktı. Bu olayın ardından emniyet amirleri Adnan A. ile Yasemin D., İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla açığa alındı. Polis, kayıplara karışan 2 valeyi arıyor. Dosyada gizlilik kararı olduğunu belirten Oğuzorhan’ın ailesi, “Emniyetçilerin ismi geçiyor.

Dosyada gizlilik kararı var. Firari zanlıların yakalanmaması noktasında kaygılıyız. Bu olayın basit bir vale cinayeti olmadığını, detaylı bir soruşturma yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cinayet sonrası polisin çevredeki güvenlik kameralarını tek tek topladığı ve güvenlik kamerası cihazlarının da sökülerek alındığı öğrenildi. Hakan E.’nin valelerin patronu olduğu ve olay sırasında vale Mehmet Halim T.’yi “Vur” diyerek cinayete azmettirdiği öne sürüldü.