T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’daki uçakta valize saklanmış bebek bulundu!

Air France şirketi Paris'e giden uçakta bir bebeğin çantaya saklandığını duyurdu

09 Mart 2016 17:53

İstanbul’dan Fransa’ya giden ve Air France şirketine ait uçakta valize saklanmış bir bebek bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Air France'den yapılan yazılı açıklamada, pazartesi akşamı 18.31'de İstanbul'dan Paris'e hareket eden 1891 sefer sayılı uçakta, bir yetişkinin biletsiz olarak yanına aldığı bir bebeği çantasına sakladığının tespit edildiği duyuruldu. 

Açıklamada bebeğin yaşına ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, uçak Paris'e yerel saatle 21.00'de indikten sonra Fransız yetkililere durumun iletildiği ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise bebeğin valizin içinde olduğu, uçaktaki yolculardan birinin kabin kapağını açtıktan sonra valiz üzerindeki hareketlenmeyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

ETİKETLER

uçakair francebebekvaliz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24