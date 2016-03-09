İstanbul’daki uçakta valize saklanmış bebek bulundu!

İstanbul’dan Fransa’ya giden ve Air France şirketine ait uçakta valize saklanmış bir bebek bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, Air France'den yapılan yazılı açıklamada, pazartesi akşamı 18.31'de İstanbul'dan Paris'e hareket eden 1891 sefer sayılı uçakta, bir yetişkinin biletsiz olarak yanına aldığı bir bebeği çantasına sakladığının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada bebeğin yaşına ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, uçak Paris'e yerel saatle 21.00'de indikten sonra Fransız yetkililere durumun iletildiği ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise bebeğin valizin içinde olduğu, uçaktaki yolculardan birinin kabin kapağını açtıktan sonra valiz üzerindeki hareketlenmeyi fark etmesiyle ortaya çıktı.