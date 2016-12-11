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İstanbul'daki terör saldırısının şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan dolmuş şoförü Velat Demiroğlu ve Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu, son yolculuğuna uğurlandı

11 Aralık 2016 21:23

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan 24 yaşındaki dolmuş şoförü Velat Demiroğlu için Soğanlık Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, baba Mehmet ve anne Sultan Demiroğlu ile yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Baba Demiroğlu, cenaze töreni öncesinde, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Demiroğlu'nun cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldü.

Bu arada, şehit Demiroğlu'nun kardeşi Abdurrahman Demiroğlu'nun da İzmir'de vatani görevini yaptığı öğrenildi.

 

"Diyarbakırlı olarak bu tür olayları şiddetle kınıyoruz"

 

Cenaze törenine katılan Diyarbakırlı Hacı Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin hemşehrisi olduğunu belirterek, "Kürtler olarak, Diyarbakırlı olarak bu tür olaylardan nefret ediyor, olayları şiddetle kınıyoruz. Biz Türk'üz. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız. Bir bayrağımız var, o da ay-yıldızımız. Bu lanet terör Türkiye'nin başına bela olmuş, insanlar katlediliyor. Kim yaptıysa lanet olsun." diye konuştu.

Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu, son yolculuğuna uğurlandı.

Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, Tunç Uncu'nun ailesi, çalışma arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Berk Hacıgüzeller, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Candaş Tolga Işık, Erdal Karacan, kulüp genel koordinatörü Levent Çifter, siyah-beyazlı futbol takımı antrenörü Tamer Tuna, futbolcular Caner Erkin, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ile Tolga Zengin katıldı.

Yurt dışında olduğu için cenaze namazına katılamayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise çelenk gönderdi.

 

Tolga: Gün, daha fazla kenetlenme ve birlik olma günü

 

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Tolga Zengin, ülkece daha fazla kenetlenerek, birlik olunması gerektiğini söyledi.

Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tolga, "Başımız sağ olsun. Terörün her türlüsü çok kötü ama ilk kez bu kadar yakınımızda hissettik. 'Allah, düşmanın bile mertini nasip etsin' derler ya bunlarda mertlik falan yok. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Çok şehidimiz var, Tunç kardeşimiz de onlardan biri. Gün, daha fazla kenetlenme ve birlik olma günü." diye konuştu.

Caner Erkin ise Tunç Uncu'yu şahsen tanıdığı için daha fazla etkilendiğini belirterek, "Çok kötüyüm ve üzüntülüyüm. Tunç kardeşimiz, çok yeni ve yakından gördüğüm biri. Çok iyi bir kardeşimizdi. Bütün şehitlerimizin ailelerine Allah sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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