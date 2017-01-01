İstanbul'daki terör saldırısında Reina'da çalışan garson hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında, mekanda çalışan garsonlardan Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.