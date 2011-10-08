-İstanbul'daki terör örgütü operasyonu İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 53 kişiden 49'u tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 15. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 53 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, bu kişilerden, KCK İstanbul il sorumlusu olduğu iddia edilen Mümtaz Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 49'unun tutuklanmasına karar verirken, 4 kişiyi serbest bıraktı. Adliyeye çıkarılan 56 kişiden 3'ü, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.