 İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU:  16 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul\'da 20 ilçede terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 16\'sı tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik 7 Şubat\'ta 20 ilçede 43 adrese yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 3\'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, 16\'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.